Vida Urbana Prefeitura de Gurupi amplia horário do comércio até meia noite e toque de recolher após à 1 hora Medidas seguem em vigor até 16 de agosto e podem sofrer alterações conforme a evolução da pandemia na cidade

A Prefeitura de Gurupi publicou um novo decreto que estende o horário de funcionamento do comércio na cidade. O documento de nº 1.070 publicado na noite desta segunda-feira, 2, no Diário Oficial traz outras medidas estabelecidas para o combate da Covid-19. As medidas do novo decreto seguem em vigor até 16 de agosto, podendo sofrer alterações de acordo com a ev...