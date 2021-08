Vida Urbana Prefeitura de Guaraí libera venda de bebidas alcoólicas e música ao vivo até as 23h30 Prefeitura também autoriza realização de eventos esportivos, sem a presença do público

Em novo decreto, a Prefeitura de Guaraí liberou a abertura de estabelecimentos que comercializam bebidas e música ao vivo até às 23h30 no município. A mudança está publicada no Diário Oficial desta quinta-feira, 26, e se baseia no resultado da reunião do Comitê de Enfrentamento da Covid-19. No documento, de n° 1.628/2021, fica estabelecido que bares, conven...