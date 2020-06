A Prefeitura de Filadélfia decidiu proibir, por meio do Decreto n° 110, o acesso e permanência às ilhas e praia do Rio Tocantins para prevenir o aumento de casos de Covid-19. O documento publicado no Diário Oficial do município dispõe sobre proibição desses locais dentro do limite territorial da cidade.

Conforme o Decreto, os acampamentos também estão proibidos por tempo indeterminado. As ações de fiscalização serão realizadas pelo Melo município, Polícias Militar e Civil, além do Corpo de Bombeiros. A multa por descumprimento é de R$ 100,00, mas se houver reincidência sobe para R$ 200,00, o documento ainda informa que os multados podem ainda responder pelo crime contra a ordem e a saúde pública.

A medida ocorre devido à movimentação intensa nas praias do Rio Tocantins e ilhas formadas pela Usina Hidrelétrica de Estreito o período de férias e temporada. O documento considera as medidas e protocolos de segurança adotados e indicados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), além da Situação de Emergência no Tocantins e a decretada na cidade.