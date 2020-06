A Prefeitura de Dianópolis instalou três barreiras sanitárias nos principais acessos da cidade, que funcionam das 7 às 19 horas. A medida visa à prevenção e o enfrentamento da pandemia da Covid-19 e realiza o monitoramento da temperatura dos condutores e passageiros, com o uso de um termômetro infravermelho.

Em caso, dos profissionais da saúde detectarem alteração na temperatura das pessoas será preenchido um questionário e, o condutor ou passageiro, é encaminhado para uma das Unidades Básica de Saúde (UBS) do município.

Conforme a gestão, durante as abordagens serão realizadas perguntas relacionadas à doença aos motoristas e repassadas orientações e informações sobre a obrigatoriedade do uso de máscaras e cuidados com higiene das mãos.

Essas barreiras estão montadas no trevo de acesso ao Instituto Federal do Tocantins (IFTO), na saída conhecida como “Maria dos Reis”, trevo principal de acesso, e a terceira no acesso ao setor Nova Cidade, na rua Professor Gabriel. As barreiras têm o apoio da Polícia Militar.