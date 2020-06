A Prefeitura de Dianópolis iniciou a instalação de uma barreira sanitária no Terminal Rodoviário do município nesta sexta-feira, 26. A medida é mais um protocolo adotado para evitar a proliferação da Covid-19, e além da prevenção as barreiras serão utilizada para avaliar a saúde dos passageiros que desembarcarem no local.

Conforme a gestão municipal, a ação inclui higienização das mãos com álcool 70% e aferição da temperatura corporal com termômetro infravermelho sem contato. Nos casos que a temperatura for superior a 37,5 ºC, o passageiro recém-chegado será orientado a procurar diretamente o serviço de saúde em uma das sete unidades da cidade.

A Prefeitura informou que a barreira irá funcionar de maneira ininterrupta durante todos os dias da semana por período indeterminado. Além da barreira instalada na rodoviária, o município conta com outras três barreiras instaladas nas principais entradas e saídas da cidade.

Essa medida adotada atende a recomendação expedida pelo Ministério Público do Tocantins (MPTO). O órgão informou que a orientação ocorreu devido o Terminal Rodoviário de Dianópolis ter movimentação de pessoas oriundas de Palmas, Gurupi, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães, cidades com alta incidência da doença.

Entre as recomendações, segundo o MPTO, estavam à organização de escalas de equipes de trabalho para realizar a aferição de temperatura corporal e o teste rápido em caso de alteração de temperatura ou sintomas da doença. Além do levantamento de informações sobre contato com pessoas confirmadas ou diagnosticadas e coleta de informações de contato de pessoas com suspeita da Covid-19.

Outro pedido é que a administração do terminal rodoviário amplie a quantidade de locais para higienização das mãos ou disponibilizar pontos com álcool em gel.