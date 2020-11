Vida Urbana Prefeitura de Colinas homologa resultados e libera lista de aprovados do concurso Confira o resultado final do concurso realizado em janeiro desse ano

Comissão organizadora divulgou na segunda-feira, 23, o resultado final do concurso para o quadro geral da Prefeitura de Colinas do Tocantins. A homologação está publicada no Diário Oficial nº 874. A lista com os a nomes de aprovados, está neste link, do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB) . As provas do concurso foram realizadas em janeiro deste ano. Foram ofertadas va...