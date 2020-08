Vida Urbana Prefeitura de Colinas do Tocantins retoma ano letivo da rede municipal com aulas remotas Plataforma na internet será utilizada e os estudantes sem acesso receberão os materiais impressos, acolhimento de pais e alunos será realizado essa semana

A Prefeitura de Colinas do Tocantins retorna as aulas da rede municipal de ensino de forma remota por meio do ensino virtual. Ao longo dessa semana, desta segunda-feira, 3, até a sexta-feira, 7, a educação municipal irá realizar divulgação e acolhimento para os pais e estudante poderem tirar as dúvidas de como serão aplicadas as atividades. Conforme a Secretaria Munici...