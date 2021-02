Vida Urbana Prefeitura de Colinas do Tocantins decreta toque de recolher das 22 às 6 horas Medida faz parte das novas regras para a prevenção da covid-19; comércios deverão fechar às 22 horas e serviços de entrega poderão funcionar até a meia-noite

Em novo decreto publicado nesta sexta-feira, 26, a prefeitura de Colinas do Tocantins, distante 270 km de Palmas, determina toque de recolher na cidade das 22 às 6 horas. A medida faz parte das novas regras para a prevenção da covid-19 e aumento dos casos no município. Conforme a gestão municipal, a recomendação é que as pessoas não circulem após as 22 ...