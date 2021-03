Vida Urbana Prefeitura de Colinas convoca para nomeação mais de 70 aprovados em concurso público Nomes estão disponíveis no Diário Oficial e não haverá cerimônia de nomeação, mas os candidatos devem comparecer a Prefeitura Municipal para assinatura de termo

A Prefeitura de Colinas do Tocantins convocou para nomeação 75 candidatos aprovados no Concurso para o Quadro Geral do Município, que devem tomar posse nos próximos dias. A publicação ocorreu nesta terça-feira, 9, e está disponível na portaria nº 244 do Diário Oficial, Conforme a gestão municipal, devido à pandemia da Covid-19 não haverá cerimônia de nomeaç...