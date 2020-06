A Prefeitura de Araguatins determinou a flexibilização do funcionamento das atividades econômicas, sociais e religiosas no município a partir do Decreto Municipal nº 124/2020 publicado nesta segunda-feira, 15. As regras para a reabertura são para o comércio em geral como lojas, distribuidoras de bebidas, restaurantes e lanchonetes, academias e congêneres. Também estão liberadas desde esta segunda as feiras livres, além dos cultos, missas e atividades religiosas.

Além das regras e orientações gerais como uso de máscaras, distanciamento de dois metros, disponibilização de álcool e reforço na limpeza, também estão determinadas regras específicas para cada setor poder funcionar durante a pandemia da Covid-19.

Um dos protocolos para o comércio é a limitação da quantidade de clientes nos estabelecimentos, além da medição da temperatura dos colaboradores. A Prefeitura realizará fiscalização ao cumprimento dessas normas do decreto com apoio dos órgãos de segurança pública. Em caso de descumprimento poderá ser aplicada multa de R$ 1 mil a R$ 3 mil.

O Decreto ainda mantém proibido de funcionar bares, boates, clubes de festas, escolas e atividades esportivas em estádios e quadras de esporte, além de parquinhos.