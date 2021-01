Vida Urbana Prefeitura de Araguaína suspende festas e eventos e muda horários de bares e restaurantes Medidas ocorrem após aumento de casos de Covid e buscam frear o atual crescimento da contaminação na cidade

A Prefeitura de Araguaína decretou a suspensão de festas e eventos após o aumento de casos de Covid-19 nas últimas semanas. As novas medidas de segurança foram discutidas pelo prefeito, Wagner Rodrigues, junto com representantes de várias instituições e secretarias municipais. Conforme o Decreto nº 002/21, publicado no Diário Oficial, desde essa terça-feira, 19, as...