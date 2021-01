Vida Urbana Prefeitura de Araguaína restabelece horário comercial de expediente a partir desta segunda No caso de servidores de serviços não essenciais do grupo de risco podem continuar na modalidade home office

A partir desta segunda-feira, 1º, a Prefeitura de Araguaína restabeleceu a volta do horário convencional para o expediente de todas as secretarias ao horário comercial. O atendimento passa a ser das 8 às 12 horas e das 14 às 18 horas, em dias úteis, conforme o regulamentado no Decreto n° 007 publicado no Diário Oficial. Conforme a gestão municipal, o docume...