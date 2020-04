A Prefeitura de Araguaína negocia a ampliação do oferecimento de testes para diagnóstico da Covid-19. Segundo a gestão, está prevista a realização a coleta de amostragem para novos testes a partir da próxima semana em locais públicos. As análises serão realizadas no laboratório da Universidade Federal do Tocantins (UFT).

A medida é uma iniciativa da gestão municipal. O prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, esteve reunido online com representantes de 22 instituições de diversos segmentos sociais, de saúde, segurança e economia na segunda-feira, 13. A reunião também avaliou medidas preventivas adotadas contra a doença no município e novas estratégias.

Há um estudo avançado, segundo a gestão, do início da realização do diagnóstico molecular, pelo método de Reação em Cadeia da Polimerase (PCR), que identifica a doença nos primeiros dias de infecção. Os testes podem começar na próxima semana na cidade, por meio de uma parceria da gestão com a UFT e o laboratório Analisys.

José Carlos Ribeiro Júnior, professor doutor em microbiologia da escola de Medicina Veterinária e Zootecnia da UFT, afirma que hoje é muito importante, para um controle epidemiológico, saber se as pessoas têm o vírus ou não. “Precisamos do auxílio do laboratório público do estado que, por meio do confronto de resultados, nos ajudará a validar o teste em desenvolvimento”, explicou.

Ele ressalta que as primeiras experiências para a realização do teste serão iniciadas neste fim de semana, com a chegada dos reagentes.

A cidade possui 22 leitos para o recebimento de pacientes em estado de leve a moderado de covid-19, conforme pactuação com o Governo do Estado. Conforme a prefeitura, são dez leitos no Hospital de Doenças Tropicais da Universidade Federal do Tocantins (HDT- UFT) para atendimento clínico de casos com sintomas leves, seis leitos na Unidade de Pronto Atendimento de Araguaína (UPA), desses um possui respirador com capacidade para transportar o paciente e cinco com suporte ventilatório para o recebimento de casos moderados da doença; outros dois leitos estão disponíveis no Hospital Municipal (HMA). A prefeitura prevê após confirmação do governo do Estado de que até quarta-feira, 15, dez leitos em fase de instalação no Hospital Regional de Araguaína (HRA) estejam prontos.

Segundo a prefeitura, o Estado também estima que dez leitos no Hospital e Maternidade Dom Orione comecem a funcionar até a próxima semana.

A gestão ainda explica que para a instalação de 15 leitos na Unidade de Pronto de Atendimento (UPA) da Vila Norte, com respiradores, o Instituto Saúde e Cidadania (ISAC) contratado para gerenciamento, operacionalização e execução do plano emergencial de combate à Covid-19, iniciou as negociações para aquisição do equipamento necessário.

De acordo com o boletim da Secretaria Municipal da Saúde de Araguaína, até esta segunda-feira, 13, havia sido registrado o total de 98 casos suspeitos, 300 casos descartados e cinco pessoas confirmadas com a Covid-19.