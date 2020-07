Vida Urbana Prefeitura de Araguaína muda horário de atendimento das sextas-feiras de julho Horário será das 8 às 13 horas e é válido somente até 7 de agosto; já nos demais dias, o atendimento segue do 12 às 18 horas

A prefeitura de Araguaína passará a funcionar em horário diferenciado durante todas as sextas-feiras de julho, conforme o Decreto 239/20. A medida passa a valer a partir desta sexta-feira, 10, e os atendimentos acontecerão das 8 horas às 13 horas, já nas no restante da semana retornará para o período da tarde, com seis horas corridas, das 12 às 18 horas. Esse Decret...