Vida Urbana Prefeitura de Araguaína inicia projeto de mais de 500 testagens para a Covid-19 na população Ação pretende formar um panorama do número de infectados real da cidade ao identificar casos assintomáticos e não notificados por ter sintomas leves

Começou nesta segunda-feira, 1º, a entrega de cartas-convites nas residências do projeto de testagem para a Covid-19 na população de Araguaína. A ação é realizada por agentes de endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e pretende descobrir o nível de infecção real da doença na cidade, já que levará em consideração os casos de assintomáticas e com sintomas l...