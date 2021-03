Vida Urbana Prefeitura de Araguaína faz desinfecção em pontos com grande fluxo de pessoas Serviço ocorre diariamente no comércio, supermercados, rodoviária, unidades básicas e hospitais

A Prefeitura de Araguaína realiza ações de desinfecção em locais onde há um grande fluxo de pessoas diariamente. A medida visa o controle da Covid-19 e o trabalho é executado por 13 profissionais coordenados pela Defesa Civil do Município com parceria do Corpo de Bombeiros. Conforme o Município, a ação incluiu unidades básicas de saúde e hospitais, rodoviária, repart...