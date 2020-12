Vida Urbana Prefeitura de Araguaína entrega obra de revitalização do monumento do Cristo Redentor Entre as obras realizadas estão à restauração da imagem, saguão, praça e ampliação dos banheiros acessíveis, além da instalação de nova iluminação

A Prefeitura de Araguaína entregou a revitalização do monumento do Cristo Redentor, que fica às margens da BR-153 no setor Pedra Alta, e tem vista panorâmica da cidade. Essa entrega ocorreu nesta quarta-feira, 23, e faz parte da programação em comemoração aos 62 anos de emancipação de Araguaína, que tem quase 20 obras entregues neste mês de dezembro. A cerimônia con...