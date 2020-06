A Prefeitura de Araguaína, por meio de novo decreto, irá autoriza a abertura de parte do comércio da cidade a partir da próxima segunda-feira, 8, devido as dificuldades econômicas enfrentadas devido às restrições impostas para evitar a propagação da Covid-19. Nesta mesma data, também será reaberto parte das atividades empresariais na Capital.

Em Araguaína, o decreto desta medida deve ser publicada nesta sexta-feira, 5, no Diário Oficial do Município. Com a liberação e para evitar aglomeração, uma das mudanças que está sendo discutida junto com a Associação Comércio e Industrial de Araguaína (Aciara) é que os segmentos adotem horários de atendimento presencial alternados.

Também serão adotadas todas as medidas restritivas impostas ou as que venham a ser pelo Governo Federal e pelo Governo do Estado. “É preciso colocar na conta que boa parte do comércio estava em funcionamento. Hoje, a transmissão está muito familiar e não há justificativa para que os comerciantes sejam os vilões desta situação”, afirma o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas.

Todos os comerciantes, mesmo os com os comércios já liberados para funcionamento, devem preencher um formulário e um termo de responsabilidade de cumprir as restrições sob pena de interdição. Esse formulário está disponível aqui com informações de quantidade de metros quadrados na área de vendas, máxima de pessoas por área de vendas e quantidade de funcionários.

Entre as exigências para a abertura serão as mesmas adotadas anteriormente, como a disponibilizar álcool líquido ou em gel para funcionários e clientes, evitar superlotação do espaço físico interno, manter distanciamento, divulgar informações sobre a prevenção e permitir entrada somente de pessoas com máscara.

Palmas

Na Capital, o plano de reabertura dos últimos 25% das atividades empresariais ainda com restrição e retomada do comércio varejista, de concessionárias, de lojas de departamento e parques e praças será a partir de segunda também. Já a próxima etapa será no dia 15 de junho com a abertura dos shoppings, exceto a área de entretenimento, restaurantes a l acare e self service, academias e de escolas esportivas e de natação.