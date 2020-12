Vida Urbana Prefeitura de Araguaína divulga homologação do resultado final do concurso do Quadro Geral Concurso tem validade de um ano e pode ser prorrogável pelo mesmo período

A Prefeitura de Araguaína homologou o resultado final do concurso público do Quadro Geral e publicou no Diário Oficial nº 2.211. O documento divulgado nesta segunda-feira, 28, e pode ser acessado no site da banca organizadora do certame, o Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). Conforme a Prefeitura Municipal, o concurso tem validade de um ano, prorr...