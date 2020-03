Em razão da pandemia de coronavírus que se espalha por todo o território nacional, a Prefeitura de Porto Nacional, através da Secretaria Municipal da Administração, determinou a convocação de mais 29 aprovados no último concurso público realizado para provimentos de vagas. Eles atuarão nas áreas da Saúde, Administração e Transporte.

De acordo com a pasta, com o aumento de casos no Estado, sendo que há nove diagnósticos positivos, mesmo sendo todos em Palmas, a gestão precisa adotar ‘medidas emergenciais’ no caso de aumento dos números.

De acordo com o Edital de Convocação, os convocados terão um prazo de 30 dias para tomarem posse. O prazo poderá ser prorrogado pelo mesmo período, caso seja devidamente justificado pelo interessado, e com deferimento da Secretaria Municipal da Administração. Todas as informações e nomes dos convocados estão disponíveis neste link.

Entre os convocados estão: cinco convocados para nível fundamental, nos cargos de motorista de veículos de passeio e pesado; 13 são para nível médio, nos postos de agente comunitário de saúde e técnico em enfermagem; e 11 para nível superior, para as funções de administrador, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, psicólogo, e terapeuta.

O concurso ofereceu 379 vagas, e as provas ocorreram em agosto de 2019. Considerado o maior da história do Município, teve mais de 26,5 mil pessoas inscritas para concorrerem aos cargos disponíveis.