Vida Urbana Prefeitura comunica mudanças na dispensação de medicamentos nas farmácias municipais O atendimento para pacientes com demandas judiciais será das 9 às 11, na sede da Secretaria Municipal de Saúde

A dispensação de medicamentos para os pacientes com demandas judiciais está sendo realizada na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semus) em horário diferenciado, das 9 às 11 horas. De acordo com a Semus, a medida foi adotada para reduzir aglomerações e os riscos de transmissão do novo Coronavírus (Covid-19). Já as oito farmácias da Rede Municipal de Saúde estão ...