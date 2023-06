A Prefeitura de Palmas atualizou a lista dos classificados da primeira etapa do concurso da Guarda Metropolitana de Palmas (GMP). O resultado está no Diário Oficial do Município desta terça-feira (13). A atualização em relação à lista divulgada no início de maio foi por causa da alteração do gabarito.

Após análises da banca do concurso, a questão 32 da prova foi anulada. Com a retificação do gabarito, a lista anterior passa a ser inválida. A nova classificação também cabe recurso, que deve ser enviado até esta quinta-feira (15), em formulário próprio no site da Vunesp, banca responsável pelo certame.

Os candidatos aprovados ainda vão passar por teste físico, psicológico e por exames médicos. A prova física deve ser realizada nos dias 29 e 30 de julho, mas os locais e horários ainda não foram divulgados. A previsão de nomeações é para o próximo ano.

São convocados para a segunda etapa os candidatos classificados até a quantidade de seis vezes o número de vagas mais aqueles que empataram na última posição. Para a prova de aptidão física, o candidato deve apresentar o atestado médico presente no edital.

Ao todo, são 100 vagas, sendo 50 para nomeação imediata. O salário inicial é de R$ 3.440,77, mais gratificação por se tratar de atividade perigosa. A taxa de abstenção da prova ficou em 27,67%. Segundo o município, foi registrada a presença de 11.174 candidatos, do total de 15.449 inscritos.

As próximas etapas do concurso e os comunicados oficiais também podem ser conferidos no site da Vunesp. A consulta individual também pode ser feita na área do candidato no site.