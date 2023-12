A Prefeitura de Palmas oficializou a contratação da Universidade Federal do Tocantins (UFT) como instituição que vai realizar os concursos do quadro geral de servidores e da Secretaria Municipal da Saúde. O documento foi assinado na tarde desta quarta-feira (20).

O anúncio da instituição aconteceu no dia 14 de dezembro, por meio do Diário Oficial do Município. A contratação se deu com dispensa de licitação e custará R$ 3.058.911,25 para o quadro geral e R$ 3.945.193,55 para o quadro de servidores da Saúde. O órgão contratante é o Instituto 20 de Maio de Ensino, Ciência e Tecnologia (IVM).

A prefeitura adiantou que serão ofertados 14 cargos de nível superior e dois de nível médio para o quadro geral. Já para o certame da Saúde, estão previstos 36 cargos de nível superior, seis em técnico de saúde (nível médio) e dois cargos para nível fundamental.

Em outubro deste ano, durante um evento em comemoração ao dia do servidor público, a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB) anunciou que os concursos vão ofertar 3.244 vagas mais cadastro reserva para a Saúde e 669 vagas mais cadastro reserva para o quadro geral do Município.

Segundo a instituição, a previsão é que os editais sejam publicados no início de 2024. A UFT vai planejar, organizar e executar as etapas dos dois concursos. Isso inclui a elaboração dos editais e provas, a aplicação e ainda a realização de bancas de heteroidentificação etno-racial.