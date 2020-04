Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

Na noite desta sexta-feira, 3, a Prefeitura de Palmas desligou a iluminação da Praia da Graciosa, Parque dos Povos Indígenas e do Ginásio Ayrton Senna. Segundo o G1 Tocantins, o executivo municipal decidiu pela medida, após moradores da Capital desrespeitarem as recomendações sobre o isolamento social e formarem aglomerações nos locais.

De acordo com a gestão municipal, a decisão que visa evitar a proliferação do novo coronavírus (Covid-19) na Capital, ainda não tem data para ser revertida e as luzes seguem apagadas para evitar que os moradores acabem colocando a própria saúde em risco ao se juntar para praticar exercícios nestes locais.

O Jornal do Tocantins entrou em contato com a Prefeitura de Palmas para saber mais informações sobre a decisão.