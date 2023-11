Edital de processo seletivo simplificado da prefeitura de Palmas oferece 20 vagas mais cadastro de reserva para motoristas de ônibus do transporte coletivo de Palmas. A remuneração é de R$ 2,8 mil com carga horária de 40 horas.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até segunda-feira, 13, presencialmente na sede da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), localizada na quadra 103 sul, Avenida LO-01 A, número 40, no térreo.

Podem participar pessoas com mais de 21 anos e que tenham Carteira Nacional de Habilitação com categoria “D”. Será necessário comprovar experiência profissional mínima de três meses no cargo ou ser aprovado no teste prático de direção pela ATCP.

O edital de abertura da seleção está disponível no Diário Oficial do Município de terça-feira, 7.

Para realizar as inscrições devem apresentar os seguintes documentos no local de inscrição: Ficha de inscrição preenchida;Fotocópia do comprovante de escolaridade; Fotocópia da Carteira de Motorista(CNH), categoria D; Fotocópia do documento comprobatório de conclusão do Curso Especializado para Condutores de Veículos de Transporte Coletivo de Passageiros; Fotocópia das páginas da Carteira de Trabalho que especifique a função e as datas inicial e final para fins de contagem do tempo de serviço.