Edital de processo seletivo simplificado da prefeitura de Palmas oferece 50 vagas, mais cadastro reserva, para motoristas de ônibus do transporte coletivo de Palmas. A remuneração é de R$ 2,8 mil com carga horária de 40 horas.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas a partir desta quinta-feira, 6, até a próxima terça-feira, 11, na sede da agência, localizada em Palmas na quadra 103 Sul, Avenida LO-01 A, número 40, no térreo. O certame é para o preenchimento de vagas em caráter temporário, conforme edital nº 2/2023 da Agência de Transporte Coletivo de Palmas (ATCP), publicado no Diário Oficial do Município.

Podem participar pessoas com mais de 21 anos de idade e que tenham Carteira Nacional de Habilitação com categoria "D". Será necessário comprovar experiência profissional mínima de três meses no cargo ou ser aprovado no teste prático de direção pela ATCP.

As documentações serão analisadas pela comissão de edital, formada por três membros. A publicação da lista de inscritos com classificação preliminar está prevista para ocorrer no dia 12 de julho com prazo para recurso entre 14h e 18h do dia seguinte, 13 de julho. O resultado final deve ser publicado no dia 14. A documentação necessária pode ser conferida no site da prefeitura.

Este é o segundo edital publicado pela ATCP para a contratação de motoristas de transporte coletivo. Em maio a gestão realizou processo para a contratação de 100 motoristas.

Na última semana a prefeitura divulgou que o serviço opera no município com 170 motoristas contratados na folha de pagamento municipal e com uma frota de 180 veículos, entre gerenciados pelo executivo e pela empresa Viacap.