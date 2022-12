Vida Urbana Prefeitura abre credenciamento de restaurantes para fornecer até 3 mil refeições diárias A previsão de início dos contratos com fornecedores é dia 17 de janeiro; gestão estima fornecer refeições diárias para inscritos no CadÚnico por R$ 3

Após o fechamento dos restaurantes comunitários da capital para reforma, prevista para ocorrer no prazo de 180 dias, a Prefeitura de Palmas abriu o credenciamento de restaurantes para fornecer até 3 mil refeições por dia, para as pessoas inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. O edital do Chamamento Público para Credenciamento foi publicado no Diário O...