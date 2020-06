Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

Os prefeitos de Miracema, Tocantínia e Lajeado se reuniram para discutir ações que serão desenvolvidas, em conjunto, para conter o fluxo de turistas nas praias e nos pontos turísticos dos três municípios. O objetivo é reforçar a prevenção da Covid-19 durante o período que aconteceria a temporada de praia na região.

Conforme a gestão de Miracema, além disso, devido às dificuldades encontradas pelas administrações neste período, a reunião ocorrida nesta quarta-feira, 10, também discutiu a criação de um comitê para trabalho em conjunto no enfrentamento em outros setores.

Ainda no encontro, gestores Saulo Milhomem de Miracema, Júnior Bandeira de Lajeado e Manoel Silvino de Tocantínia assinaram um ofício para solicitar apoio de oito instituições de controle social: Ministério público, Polícia Militar, Governo do Estado, Marinha, Defesa Civil e Secretaria de Segurança Pública (SSP).

Também na reunião para a criação de medidas de contingenciamento de forma integral ficou enfatizado que às particularidades de cada município serão respeitadas, assim a proposta visa intensificar ações em conjunto apenas de situações semelhantes.

Uma nova reunião deve acontecer com os com secretários municipais e coordenadores do Comitê Operacional de Emergência, mas a Prefeitura de Miracema não informou a data.