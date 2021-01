Vida Urbana Prefeito e vereadores de Aliança viram alvo de investigação do MP após comemoração por eleições Prefeito Elves Guimarães (PTB) e vereadores terão de explicar quem organizou almoço realizado dia 10 na feira coberta, quem participou e quem o patrocinou

A 8ª Promotoria de Justiça de Gurupi abriu inquérito para apurar se o prefeito de Aliança, Elves Guimarães (PTB) e vereadores descumpriram normas sanitárias de enfrentamento à pandemia do coronavírus durante um almoço promovido para comemorar a eleição e posse das autoridades. Segundo o comunicado do MP, a aglomeração ocorreu na feira coberta da cidade, no dia 10...