Redação Jornal do Tocantins

A Justiça do Tocantins tornou réus o médico Erivelton Teixeira Neves, atual prefeito de Carolina (MA), de 45 anos, e o vereador na mesma cidade, Lindomar da Silva Nascimento, 36 anos por provocarem o aborto sem o consentimento da vítima, em março de 2017, dentro de um motel, em Augustinópolis, extremo-norte do estado.

Segundo a denúncia do Ministério Público do Tocantins (MPTO), o médico e a vítima mantinham um relacionamento amoroso, iniciado em 2010 e que durou por três anos consecutivos, até a vítima tomar conhecimento, por meio da esposa de Erivelton, que era casado, e romper o relacionamento.

Em novembro de 2016 o médico e a vítima reataram o relacionamento. Cinco meses depois, a mulher descobriu a gravidez e entrou em contato com Erivelton, que combinou encontrar a vítima em março de 2017 para realizar um ultrassom.

Os dois foram para um motel em Augustinópolis. No local, o médico pegou uma maleta em que estava o aparelho portátil de ultrassonografia e realizou o procedimento de ultrassom na vítima e confirmou a gravidez. Erivelton disse para a vítima que realizaria uma coleta de sangue para realização de exames necessários. Ele pegou uma bolsa que continha um frasco com um líquido e administrou via intravenosa na vítima.

Ainda segundo a denúncia, o médico levou a mulher para sua residência e mesmo ainda sob efeitos do sedativo, a vítima percebeu a presença de Lindomar Nascimento no carro, que na época era motorista de Erivelton.

Em um printscreen mostra a conversa que a vítima teve com Lindomar. Ela afirma sentir dores depois do procedimento: “Como que ele raspou meu útero? Dói demais”. Em outro trecho, ela teme que pudesse não ter sobrevivido. “Eu podia ter morrido naquele motel. Não posso pedir colo nem para meus pais. Não sei como vou explicar para eles que não tem mais neném na minha barriga”.

Ainda na conversa, Lindomar prescreve medicamentos para a vítima. “Eu falei com ele (Erivelton), ele pediu para vc tomar nimesulida 1 comp de 12 em 12hs".

De acordo com o MPTO, Erivelton Teixeira Neves responde uma ação penal sem foro especial por prerrogativa de função, uma vez que o ato teria sido praticado anteriormente à sua posse no cargo.

O caso foi denunciado pelo promotor de justiça Elizon de Sousa Medrado, da 1ª Promotoria de Justiça de Augustinópolis.

O JTo não conseguiu contato com os réus, o espaço está aberto.