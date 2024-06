Vida Urbana Prefeito e vereador de cidade do MA vão a júri popular acusados de fazer aborto sem consentimento O médico Erivelton Teixeira Neves, é acusado de dopar a mulher com quem tinha um relacionamento e fazer a curetagem, com ajuda de seu então motorista, Lindomar da Silva Nascimento. A decisão de pronúncia ainda cabe recurso

O médico e atual prefeito do município de Carolina (MA), Erivelton Teixeira Neves (PL), e o vereador Lindomar da Silva Nascimento (PL) vão a júri popular acusados de dopar e provocar aborto em uma gestante sem consentimento. Ainda cabe recurso da decisão. O caso aconteceu em um motel de Augustinópolis, no Bico do Papagaio, em 2017 e veio à tona em abril ...