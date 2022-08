Vida Urbana Prefeito e secretário de Chapada da Natividade são atacados por homens no centro de Palmas Elio Dionízio (PTB) estava acompanhado do Secretário de Administração por volta das 12h na principal avenida comercial de Palmas

O prefeito de Chapada da Natividade, Elio Dionízio (PTB) e o Secretário de Administração, Rodrigo Gonzaga, foram agredidos por dois homens desconhecidos na tarde desta quinta-feira, 11, em plena luz do dia na JK, principal avenida comercial do centro de Palmas. Elio e Rodrigo desceram do veículo em um estacionamento da Quadra 104 Norte, próximo a sede da Pre...