Em entrevista na manhã deste sábado, 11, o prefeito de Tocantínia, Manoel Silvino (SD), falou sobre as medidas que a cidade adotou, mesmo sem nenhum caso confirmado, para o enfretamento da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). Outro ponto levantado pelo gestor, ainda que o número de vítimas da doença esteja em ascensão em todo o País, é que há um certo alarde por parte da imprensa na abordagem sobre o assunto.

“Estamos trabalhando com todo o cuidado para que a doença não chegue ao município. Cuidamos do isolamento, suspendemos as aulas, transferimos o período de férias e o comércio até o momento está fechado. Esperamos que o município continue sem o vírus. O que eu digo de alarde é que a imprensa tem dado bastante evidência a questão do coronavírus, em relação ao número de óbitos até agora. Porém, a imprensa esquece de colocar que por dia em todo País morriam mais de 3 mil pessoas vítimas de assassinato”, pontua o prefeito.

Silvino diz que é preciso ter cuidado com o vírus, mas a vida das pessoas está sendo afetada com o País parado. “Nós temos que nos preocupar com o coronavírus, mas também precisamos ter cuidado com a vida do País, dos municípios e dos cidadãos. Não é só o coronavírus que mata. Desnutrição, por exemplo, quantos pessoas não morrem por dia no País? E essa desnutrição vai aumentar se a vida do cidadão não continuar. Vai ter os que morrem e os que continuam vivendo, e vão viver de que forma?”, questiona o gestor municipal, antes de afirmar que essas são situações precisam ser levadas em consideração, assim como as medidas para combater a doença.

De acordo com o prefeito, a cidade tem duas unidades de saúde do município e três unidades de saúde da comunidade indígena, que são de responsabilidade da Secretaria Nacional de Saúde Indígena. O hospital de referência do município é em Miracema, e por essas questões o prefeito considera importante as medidas de prevenção.

“Estamos tomando todos os cuidados possíveis para que o vírus não chegue até o município. Pois sabemos das limitações do sistema de saúde do município, do nosso hospital de referência, do Estado e do País. Então nós temos que ter os cuidados sim”, ressalta Silvino, que também disse que precisa se cuidar, pois faz parte do grupo de risco e se pegar a doença pode não sobreviver.