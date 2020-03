Após análise do quadro epidemiológico, sem o surgimento de novos casos suspeitos de infecção por Covid-19, e econômico da cidade de Porto Nacional, a prefeito Joaquim Maia decidiu flexibilizar a abertura do comércio. A nova medida começa a valer na segunda-feira, 30, mas com limitações quanto à quantidade de funcionários trabalhando, disponibilização de álcool em gel no estabelecimento, proibição de filas, baixa circulação, dentre outras ações de prevenção recomendas pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Conforme Maia, a decisão pode ser revista a qualquer momento. “Desde o último dia 20 apenas o funcionamento do comércio de serviços essenciais como farmácias, supermercados e postos de gasolina estavam autorizados, mas após a fala do presidente Jair Bolsonaro sobre e retomada do comércio, a pressão social aumentou e decidimos debater sobre a manutenção dessa situação de isolamento social adotada como forma de prevenir o contágio pelo coronavírus”, informa o gestor.

Conforme Maia, as portuenses entenderam a gravidade da situação, e sem resistência acataram as medidas restritivas. “A preocupação com a subsistência das famílias, principalmente dos trabalhadores informais, além da sinalização do comércio sobre a dificuldade para a manutenção dos empregos e cumprimento dos compromissos financeiros também pesaram na decisão pela flexibilização”, explica Maia ao ressaltar que o quadro a negativa de casos confirmados e o surgimento de suspeitos também entraram na avaliação.

Apesar da mudança, Maia defende que o distanciamento social é primordial. “Temos certeza que a melhor medida é o afastamento, e sabemos que é preciso equilíbrio emocional da população. Pedimos a cada um para ficar em casa e só sair se for extremamente necessário”, lembra.

Sobre a capacidade de o município enfrentar a epidemia, Maia garante que a estrutura de atendimento da saúde está preparada. “Porto Nacional foi o primeiro município do Tocantins a apresentar um plano de enfrentamento a Covid-19, com todos os protocolos necessários”, enaltece.

Questionado se teme que a flexibilização possa facilitar o surgimento de pessoas acometidas pela doença, o prefeito diz estar ciente do risco, mas que em razão da situação epidemiológica da cidade, isso não deve acontecer. “Devemos dar um passo de cada vez. É uma situação nova para todo o mundo, e não ninguém tem a garantia de estar certo sobre um posicionamento ou conduta. O desafio é grande e devemos estar unidos para garantir as condições de sobrevivência das pessoas”, finaliza.

A reunião para a tomada de decisão ocorreu na sexta-feira, 27, entre a Prefeitura de Porto Nacional, o Comitê Operacional de Emergência contra a Covid-19, Procuradoria-Geral do Município, Defensoria Pública, Câmara de Dirigentes Lojistas, Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agropastoril de Porto Nacional, o Departamento de Posturas e Obras, dentre outros órgãos.

Concurso Público

Outra medida para reforçar o combate ao coronavírus é a convocação de mais 29 aprovados no concurso público para provimento de vagas e formação do cadastro-reserva do Quadro de Pessoal Efetivo do Município.

Devem tomar os aprovados nos cargos de motorista de veículos de passeio e pesado; agente comunitário de saúde e técnico em enfermagem; administrador, enfermeiro, farmacêutico, fisioterapeuta, médico, psicólogo e terapeuta.

A convocação consta no Diário Oficial do Estado (DOE) da última quinta-feira, 26. Os nomeados terão o prazo de 30 dias para tomar posse, e este prazo poderá ser prorrogado por igual período, a pedido do interessado, devidamente justificado e com deferimento da Secretaria Municipal da Administração.