Vida Urbana Prefeito de Nova Olinda morre vítima de Covid-19 Gestor de 50 anos faleceu neste sábado, 24

Morreu neste sábado, 24, o prefeito de Nova Olinda, Temistócles Domingos da Silva (PSD), vítima da Covid-19. Conhecido por Temis, o gestor de 50 anos estava internado desde o inicio do mês no Hospital Municipal de Campanha de Araguaína. Em seu primeiro mandato, ele deixa esposa e dois filhos. Por meio de nota o governador do Tocantins, Mauro Carlesse (PSL) ...