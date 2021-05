Vida Urbana Prefeito de Dois Irmãos, João Carlos Botelho Martins morre de Covid-19 em São Paulo Prefeito estava na terceira gestão do município e faleceu nesta quinta-feira, 13, após mais de 50 dias internado com a doença

O prefeito de Dois Irmãos do Tocantins, João Carlos Botelho (PSD), morreu nesta quinta-feira, 13, de complicações de Covid-19 aos 37 anos. Diagnosticado em março com a doença, ele passou por internações em hospitais de Palmas antes de ser internado na UTI do Hospital das Clínicas (Incor), em São Paulo, onde faleceu. Ele é o terceiro prefeito a morrer pela doença...