Redação Jornal do Tocantins

José Mario Zambon Teixeira (PP), o Zé Mário, de 66 anos, prefeito de Bandeirantes no noroeste do Tocantins, morreu nesta segunda-feira, 20, em decorrência de uma leucemia. Ele estava internado em Barretos (SP), há cerca de 45 dias para tratamento.

Paranaense de Paranavaí, onde nasceu a 29 de abril de 1947, Zé Mario elegeu-se prefeito da cidade em 2016 e se reelegeu em 2020 com 66,22% dos votos, 1.578 dos 2.383 nominais.

No início do ano, o prefeito chegou ser recebido pela comunidade após um ciclo de tratamento de quimioterapia no Hospital de Amor de Barretos, onde ficou internado entre setembro de 2022 e fevereiro deste ano.

Segundo a prefeitura divulgou à época, o gestor agradeceu o carinho e a fé de todas as pessoas. “É um diagnóstico difícil, mas sabíamos que Deus estava com a gente e tivemos muita força de cada pessoa que torceu pela minha melhora", afirma a prefeitura em seu site.

Não havia informações sobre velório e sepultamento até a publicação da matéria.