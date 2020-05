A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), anunciou nas redes sociais que irá apresentar seu plano de descontigenciamento para a capital na sexta-feira, 29, às 10 horas, em entrevista coletiva. De acordo com a postagem da tucana, será uma "retomada consciente e gradual dos serviços e atividades econômicas" elaborada a partir de diálogo com "empresários, comerciantes e entidades de classe".

Segundo a prefeita, houve uma análise criteriosa dos relatórios do Centro de Operações de Emergência (COE) Covid-19 e do status epidemiológico de Palmas dos últimos 60 dias. Também levou em consideração vários cenários, como a taxa de ocupação de leitos e taxa de contaminação, utilizados, segundo a prefeita, para determinar as ações da gestão.

"Todos os bons resultados que conseguimos até aqui demonstram a eficiência das medidas tomadas e o comprometimento da população, formando um cenário mais favorável. Agora é necessário a mesma responsabilidade social e maior comprometimento ainda para continuarmos avançando", disse a tucana.

No dia 28 de março, Palmas estava com 430 casos notificados como suspeitos para síndrome gripal e Covid-19, com 85 casos descartados e apenas oito confirmados. Eram seis mulheres, dois homens e nenhuma morte. Um mês depois, eram 1513 noficações para síndrome gripal (SG) e Covid-19, com 545 descarte e 48 confirmados e uma morte pela doença. Ontem, 27 de maio, havia 5.012 noficações para síndrome gripal e Covid-19 com 470 casos positivos e 7 mortes.