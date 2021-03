Vida Urbana Prefeita de Palmas diz que está sendo ameaçada de morte após restrições ao comércio Gestora afirma que contratou segurança particular; segundo ela informou ao site UOL, foi apurado que um dos manifestantes "é investigado ou processado por sete homicídios"

A Prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) disse, em entrevista ao site UOL, ter virado um alvo de ameaças e manifestações na porta de sua casa e na prefeitura depois que assinou um decreto, no dia 3 de março, com validade a partir do dia 6, o qual restringiu por dez dias o comércio não essencial e outras atividades. A medida, segundo a gestora, é com o intuito de c...