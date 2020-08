Em manifestação publicada simultaneamente no Twitter e Facebook na noite de terça-feira, 5, a prefeita de palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB) afirmou que lockdown (bloqueio total) na capital depende da adesão dos municípios vizinhos e do governo estadual "que formam um conjunto de instâncias governamentais".

"Palmas isoladamente, não resolveria seu status de saúde com o lockdown, pq (sic) a população já não suporta sozinha tudo que vem passando para conter a circulação do vírus", escreve a gestora.

A prefeita não descarta a medida, mas reforça que depende de uma análise conjunta. “Se necessário não hesitaremos naquilo que somos responsáveis, inclusive no próprio LOCKDOWN, desde que analisado conjuntamente p ter os efeitos necessários”.

Anteriormente, a prefeita disse que iria procurar o governo estadual para tratar do assunto, mas o encontro entre Cinthia Ribeiro e o governador Mauro Carlesse (DEM) não ocorreu.

Em nota à imprensa, o secretário de Saúde, Luiz Tollini, respondeu à prefeita e cobrou investimento por parte do município, dos recursos federais recebidos pela gestão da tucana em leitos clínicos, de UTI, profissionais e até mesmo hospital de campanha.

Confira o inteiro teor da manifestação da prefeita

Muitas pessoas têm me cobrado para decretar o Lockdown (fechamento total). Outros consideram que seria um aperto grande demais, para quem já está sacrificado pela pandemia, a exemplo de muitos do segmento empresarial e comercial da cidade. Como gestora pública digo que um ato desses não é tarefa fácil, pq o gesto não cabe a um único ente. Palmas é praticamente integrada a outros Municípios e não me compete dizer o que é o correto para o outro. Tenho que pensar em nossa capital como Região Metropolitana. Aí a competência tb soma o Governo do Estado e municípios vizinhos que formam um conjunto de instâncias governamentais.

Palmas é a capital do Tocantins, capital de todos nós. Referência p todos os municípios tocantinenses e tb estados vizinhos.

A saúde do nosso município, ou seja, todos os nossos profissionais (médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, servidores do administrativo da SEMUS, limpeza, segurança, serviços gerais, Centros de saúde, UPAS, SAMU, e outros continuam na linha de frente, sem descanso e se dedicando a salvar vidas.

Em Palmas não temos um HOSPITAL MUNICIPAL, infelizmente ... não posso hoje dar esse suporte ao governador. Mas a média e alta complexidade “ambulatorial” (UPAS) assim como leitos clínicos contratados, p estabilização de todos os pacientes está sendo realizada com muito amor, competência e responsabilidade. A média e alta complexidade “hospitalar” tem o HGP como referência p Palmas, para os demais municípios tocantinenses e outros estados brasileiros que buscam suporte aqui.

Palmas isoladamente, não resolveria seu status de saúde com o lockdown, pq a população já não suporta sozinha tudo que vem passando para conter a circulação do vírus. As decisões que tomamos até agora ajudaram a manter a curva achatada. Estamos com viés de crescimento, com a Covid chegando cada vez mais perto de nós. Eu mesma tenho casos confirmados na minha família. Mas confio que a população saberá compreender esse momento, manterá o isolamento possível e vamos sair dessa pandemia mais fortes que somos, cumprindo o que está estabelecido nos decretos já baixados.

Se necessário não hesitaremos naquilo que somos responsáveis, inclusive no próprio LOCKDOWN, desde que analisado conjuntamente p ter os efeitos necessários.

Reforço: quem puder, fique em casa !

Dias melhores virão, eu creio.

Cinthia Ribeiro

Íntegra da manifestação do secretário Tollini

O Governo do Tocantins, por meio da Secretaria Estadual de Saúde, entende que a Prefeitura de Palmas tem muito a contribuir com o Estado no atendimento aos casos da Covid-19 na Capital.