Vida Urbana Prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro testa positivo para Covid-19 Gestora apresentou quadro febril, tosse e dores no corpo e está em isolamento em casa

A prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro (PSDB), testou positivo para a Covid-19. A gestora apresentou sintomas leves na noite de domingo, 30, com quadro febril, tosse e dores no corpo. Ao realizar o teste na manhã desta segunda-feira, 31, acabou confirmando a presença do vírus respiratório. Mesmo não apresentando nenhum sintoma, o seu esposo Eduardo Mantoan e os f...