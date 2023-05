Na noite de quinta-feira, 11, a prefeita Cinthia Ribeiro (PSDB), publicou em uma rede social que determinou à Procuradoria-Geral do Município de Palmas (PGM) que promova ação judicial contra à Secretaria Estadual da Saúde (SES) para que tomem providências imediatas quanto aos pacientes que aguardam regulação nas Unidades de Pronto Atendimento.

A prefeita se pronunciou no twitter após o Jornal do Tocantins publicar matéria sobre a paciente Aurilene Silva, de 41 anos, que morreu na segunda-feira, 8, enquanto aguardava por internação no Hospital Geral de Palmas (HGP).

Em nota enviada ao JTO nesta sexta-feira, 12, a Prefeitura de Palmas informou que por meio da PGM que irá adotar as medidas judiciais cabíveis, ainda nesta sexta-feira, requerendo à Secretaria de Estado da Saúde (SES) para que a regulação de pacientes das UPAs seja regularizada.

Cinthia ainda afirmou que “há 36 pacientes nos leitos das UPAs aguardando há 5, 7, 10, dias por regulação do Estado”.

O Jornal do Tocantins solicitou posicionamento da SES e aguarda retorno.

Regulação porta de entrada do HGP

De acordo com dados coletados nesta sexta-feira, no site Portal Integra Saúde Tocantins, atualizado na quinta-feira, 11, às 18h42min sobre a regulação da porta de entrada, o painel com a lista de espera por leitos da porta de entrada do HGP aponta que o número de pacientes em fila de espera somam 72; o número pacientes em fila (leitos cirúrgicos) é de 41 pessoas; o número de pacientes em Fila (leitos clínicos) totaliza 31.

Entenda

Na segunda-feira, 8, a empregada doméstica Aurilene Lima da Silva morreu na na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul, na capital, enquanto aguardava por internação no Hospital Geral de Palmas (HGP).

No dia seguinte à morte, o montador registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na 2ª Central de Atendimento da Polícia Civil, autuado como omissão de socorro médico. Ele informou aos policiais que nas três tentativas ao HGP para que houvesse a internação da esposa, a recusa teve como alegação que o HGP não dispunha de vagas.

A agonia de Aurilene começou na madrugada de sábado, 6, por volta de 1h40min, segundo o montador. A esposa reclamava de dores abdominais e ele a levou à UPA no primeiro atendimento. “Quando chegamos lá, eles passaram apenas alguns remédios para as dores que ela sentia, e então nos liberaram”.

No domingo, 7, novo mal-estar. Aurilene reclamou de fortes dores no peito. Eles então retornaram à unidade por volta das 18h. Atendida e medicada, a paciente não apresentou melhoras.

O quadro se agravou, com febre, sangramento ao tossir e vômitos e a paciente foi encaminhada à sala vermelha da UPA, relembra Isaías Pereira. ”Fizeram alguns exames, mas nenhum deles constatou a doença”.

O marido conta que ficou desesperado e que fez de tudo para que ela sobrevivesse. “Foram feitos três pedidos ao HGP para transferência com urgência, todos eles foram negados”.

Conforme o marido, entubaram Aurilene na segunda-feira, 8. Ele reclama de não ter sido avisado do procedimento . Após a intubação, por volta das 11h29min, do mesmo dia, Aurilene faleceu.

O enterro de Aurilene Silva ocorreu na terça-feira, 9, em Miranorte. Ela deixa o esposo e três filhas.

O JTO acionou a Secretaria da Saúde do Estado na manhã de quarta-feira, 10, e não obteve retorno.

Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde (Semus) informou que a paciente deu entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Sul no domingo, 7, às 18h, onde a usuária passou pela triagem e recebeu suporte multiprofissional. Esclarece que a intubação se trata de uma emergência médica, por isso, os familiares e acompanhantes foram avisados após o procedimento.

Ressaltou ainda que com a evolução e gravidade do caso da paciente, foi solicitado às 22 horas do mesmo dia a regulação da usuária para o Hospital Geral de Palmas, onde foi repassado para a rede estadual toda a urgência para transferência. No entanto, destacou que a regulação de tais leitos é de competência da Secretaria de Estado da Saúde (SES).