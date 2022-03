Vida Urbana Precisa usar máscara em lugar aberto? Veja onde a proteção ainda vale a pena A flexibilização de uso de máscaras em locais abertos, no momento, faz sentido, considerando que a situação pandêmica do Brasil

O governador João Doria (PSDB) deve anunciar nesta quarta-feira (9) o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em ruas e outros ambientes abertos no estado de São Paulo. Apesar de locais abertos bem ventilados serem muito mais seguros, com pequeno risco de contaminação por Covid-19, algumas situações específicas merecem um pouco de atenção. São elas, basicamente: espaços c...