Preço dos produtos de Páscoa variação de até 80%

Com a aproximação da Páscoa, a população está em busca das melhores opções de ovos de chocolate, caixas de bombons e outros produtos típicos desta época. Uma pesquisa realizada pela Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) mostrou uma variação de até 80% em alguns produtos no estado. No levantamento que aconteceu na quarta-feira (20) em seis empresas de Pal...