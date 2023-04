O Procon Tocantins divulgou nesta teça-feira, 4, uma pesquisa dos preços de ovos de Páscoa, caixas de bombons e colomba pascal. Segundo o levantamento, o preço do ovo de chocolate pode variar até 69,24% de um estabelecimento para outro. Ao todo foram pesquisados os preços de 83 itens, de 11 marcas diferentes em seis empresas da Capital.

A colomba de páscoa de frutas cristalizadas, de 100 gramas, apresentou o maior percentual de variação de preços. O produto é vendido entre R$ 5,99 a R$ 10,99, ou seja, uma variação de 83,47%.

Por sua vez, o ovo de chocolate da Barbie Sereia de 166 gramas, apresentou uma variação de 69,24%, vendido entre R$ 51,99 a R$ 87,99.

A terceira maior variação encontrada pela equipe do Procon foi a caixa de bombom sortido 250 gramas, vendida entre R$ 8,49 a R$ 13,99 o que representa um percentual de 64,78%.

Orientações

O Procon Tocantins orienta que o consumidor faça uma comparação entre os preços em diferentes estabelecimentos e também considere a relação qualidade, peso e preço do item a ser adquirido. O consumidor também deve observar o local onde o produto é armazenado e verificar a limpeza do ambiente. O chocolate deve ficar longe de itens ou artigos de limpeza e de fontes de calor. Em hipótese nenhuma o consumidor não deve comprar produtos com rótulos danificados ou pouco legíveis.

Algumas informações são obrigatórias na embalagem e devem ser observadas com atenção como: prazo de validade, composição e peso líquido do produto. Nos ovos que contêm brinquedos, o consumidor deve verificar na embalagem se está estampada a frase

Produtos artesanais

Ainda de acordo com o Procon, os artigos artesanais devem seguir as mesmas regras de comercialização dos industrializados. E no caso dos produtos importados são obrigados ainda a apresentar informações em língua portuguesa, como identificação do fabricante e importador, país de origem, prazo de validade, composição, volume/quantidade, registro no órgão competente e outras informações obrigatórias.