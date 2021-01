Vida Urbana Prazos para alunos novatos da rede municipal de Araguaína, Gurupi e Palmas terminam nesta sexta Volta as aulas acontecem em fevereiro para Araguaína e Gurupi e em março para Palmas

Os prazos para as matrículas dos alunos novatos nas Redes Municipais de Ensino de Araguaína, Gurupi e Palmas terminam nesta sexta-feira, 22. As aulas voltam em fevereiro nas cidades do Sul e do Norte e em março na Capital, após a Educação Municipal adiar o retorno das aulas. Araguaína Em Araguaína, conforme a Secretaria Municipal de Ensino, os pais deve...