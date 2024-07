Vida Urbana Prazos eleitorais: a partir desta segunda-feira candidatos não podem pedir voto Corrida eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto. Até lá, pré-candidatos precisam seguir uma série de regras para não configurar propaganda antecipada

A partir desta segunda-feira (1º) até o início oficial da campanha para a eleição, em 16 de agosto, os pré-candidatos aos cargos em disputa neste ano não podem pedir voto. A legislação eleitoral impõe limitações à propaganda na chamada pré-campanha e neste mês começam a valer as principais restrições. No dia 6 de outubro eleitores que moram nos 139 municípios do est...