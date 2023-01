Vida Urbana Prazo para servidor efetivo de Porto Nacional realizar recadastramento funcional termina nesta sexta Procedimento é obrigatório e o servidor que não o fizer sem apresentar justificativa, terá o pagamento dos seus vencimentos suspenso

Termina nesta sexta-feira, 27, o prazo para servidores efetivos municipais de Porto Nacional, cidade situada na região central do Estado, realizarem o recadastramento funcional. A não realização implicará na suspensão do pagamento dos vencimentos do servidor. A medida está prevista no Decreto 835 de 22 de dezembro de 2022. Segundo a prefeitura do município, dos 1...