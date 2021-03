Vida Urbana Prazo para pagar inscrição no concurso público do Corpo de Bombeiros termina na segunda-feira Quitação do valor é a confirmação da inscrição no certame para garantir a realização das provas e fases, sendo a prova objetiva primeira em 11 de abril

O prazo para o pagamento das inscrições no Concurso Público do Corpo de Bombeiros Militar termina nesta segunda-feira, 22. O certame está ofertando 115 vagas para integrantes da corporação nas funções de soldado parça e a aspirante a oficial. Conforme os Bombeiros, o pagamento do boleto de inscrições é fundamental para garantir a realização da prova....