Prazo para o alistamento militar termina nesta quarta-feira, 30 Obrigação é para quem é do sexo masculino e completa 18 anos em 2020

O prazo para a realização do Alistamento Militar termina nesta quarta-feira, 30, conforme decreto federal que prorrogou a data publicada no Diário Oficial da União. A medida do Governo Federal ocorreu devido o período de pandemia e as ações necessárias para o enfrentamento da Covid-19. Segundo o Decreto nº 10.384, o prazo dos brasileiros naturalizados ou por...